鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 15:40

皮尤研究中心 (Pew Research Center) 最新調查顯示，美國民眾對川普總統的施政評價持續轉為負面，其施政滿意度已降至 38%，不滿意度為 60%。這比兩個月前下滑了 3 個百分點，與他上任初期相比，更是大幅下降了 9 個百分點 (當時為 47%)。

皮尤調查：逾六成美國人反對關稅 川普支持率跌至38%(圖:shutterstock)

滿意度下滑的趨勢主要反映在其 2024 年選民及未投票者之間：川普 2024 年選民中，認可其表現的比例已從上任初期的 95% 降至目前的 85%。儘管堅定共和黨人的支持率仍高，但共和黨內非堅定支持者及傾向共和黨的獨立選民對川普表現的認可度則有顯著下降。

川普核心政策面臨廣泛反對：

• 關稅政策：61% 的美國民眾不贊成川普的關稅政策，僅 38% 表示贊成。

• 大而美法案：46% 的民眾不贊成這項法律，32% 贊成，另有 23% 表示不確定。

• 雖然這些政策存在明顯的黨派分歧，共和黨人普遍支持，民主黨人普遍反對，但民主黨的反對程度遠超過共和黨的支持程度。

民眾對川普施政對聯邦政府運作的影響也持負面看法，高達 53% 的受訪者認為他使聯邦政府運作「更糟」，而只有約一半的人 (27%) 認為他使其「更好」。與其就職初期相比，共和黨人和民主黨人對川普影響政府運作的負面評估均有所增加。

在個人特質方面，民眾對川普的評價也趨於負面，較少人認為他關心普通民眾需求 (37%)、是一個好榜樣 (29%) 或思維敏銳 (48%)。不過，有 68% 的人認同他「堅持自己的信念」，這一比例與去年夏天相同。

儘管民眾對川普在貿易協議 (47%) 和移民問題 (46%) 上的信心相對較高，但在外交政策 (43%) 和健保政策 (38%) 等其他議題上，信心則較低。

民眾對川普在烏克蘭與俄羅斯戰爭中做出明智決策的信心有所下降，目前僅為 40%，共和黨內部信心也減少了 8 個百分點。