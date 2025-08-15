鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-15 16:20

‌



中國 A 股三大指數今 (15) 日開高走高，創業板指領漲，上證指數(SSEC) 盤中再度突破 3700 點大關，但連兩天近鄉情怯未站穩。

〈陸股盤後〉三大指數反彈 創業板指領漲 滬指再度測試3700點大關（圖：Shutterstock）

滬指今日收高 0.83% 至 3696.77 點，深證成指 (SZI) 收紅 1.6% 至 11634.67 點，創業板指收漲 2.61% 至 2534.22 點，滬深兩市成交額人民幣 2.2446 兆元，較前一日量縮約 346 億元，但連 3 天突破 2 兆人民幣。

大盤方面，券商、金融科技等大金融股集體大漲，東方財富、長城證券跟天風證券漲停，中銀證券、湘財股份跟錦龍股份等個股漲超 5%，指南針、同花順同創歷史新高，PCB 概念股走強，中富電路、諾德股份、東材科技等亮燈漲停、液冷伺服器概念股再度爆發，東陽光、大元泵業與川環科技等多股漲停，太陽能概念股展開反彈，歐晶科技漲停。

下跌族群方面，銀行類股走弱，中信銀行、齊魯銀行跌逾 2%，食品飲料族群亦表現不佳，桂發祥、紫燕食品等跌超 4%，東鵬飲料、交大昂立、春雪食品等跌超 1%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4623 檔股票上漲，641 檔下跌，平盤 155 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 158 檔股票漲幅在 9% 以上，4 檔跌幅在 9% 以上。

財信證券認為，從技術面看，三大指數仍收在 5 日均線之上，市場震蕩上行趨勢暫時未改，可重點觀察接下來幾個交易日市場能否快速修復。操作上，若大盤能快速止穩回升，仍可積極參與市場結構性機會，但必須把握好市場輪動節奏。

渤海證券指出，短期來看，由於業績密集期的臨近，半年報業績因素可能對行情發展產生一定影響，但市場行情仍延續流動性增量驅動特徵。具體而言，考慮到聯準會 (Fed) 降息預期提升，外部流動性及風險偏好將出現回升過程，這將對 A 股的流動性環境有外溢性影響。更重要的是，國內流動性仍呈現相對溫和的自我強化特徵，在市場不出現加速趕頂或其他明顯流動性拐點信號前，行情中期或維持溫和上漲趨勢，這也將有利於流動性正向循環的形成。

東莞證券認為，大盤延續交易放大趨勢，但隨著指數快速上漲，高檔位置出現一定分化，前期漲幅較高族群普遍開始回調，市場分歧開始顯現，加上歷史套牢區的解套也對指數上攻形成一定壓力，投資人必須注意高檔震蕩調整風險，短期市場雖出現技術性調整，但中期來看，支撐 A 股向好的核心邏輯並未改變。