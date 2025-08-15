鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-15 12:10

香港本財年首次出售住宅官地傳來振奮人心的競標結果，為當地房市回暖增添新例證。

溢價近40%！信和置業豪擲10.89億港元 香港房市迎來久違的搶地熱潮（圖：Shutterstock）

香港地政總署周三 (13 日) 公佈，位於新界西北部屯門區海珠路的官地出讓，最高競標價達 10.89 億港元，批租期 50 年。在 8 家地產商激烈爭奪中，信和置業(00083-HK) 以高出市場估值上限近四成的價格得標。

中國《財經》雜誌報導，信和置業解釋出手原因是本工程位置優越，鄰近深圳灣，且鄰近日後落成的港鐵屯門南延線第 16 區站及大型購物商場，交通網絡發達，背靠大灣區，極具潛力。該地塊最高可建樓面約 28.21 萬方尺，預計提供 525 套住宅，每方尺樓面地價為 3860 港元，超出市場估值上限 37.9%，比今年初新鴻基地產中標大圍美田路地皮高 18%。

這次土地出讓背後，反映出香港房地產市場上半年止跌回穩的態勢。根據香港特區政府土地註冊處數據，2025 年上半年，當地私宅買賣登記成交 26501 宗，涉及金額約 2218.4 億港元，較 2024 年下半年分別上升 15% 及 7%。摩根士丹利預測香港房地產市場正處於上升週期開端，或持續四至五年，2025 年下半年房價將成長 2%。

信和置業此次高價出手備受關注。此前房市高峰期，信和置業是少有不高價拿地的地產商，近年房市不振時，以低價位入市積極性較高，且賣樓動作多，截至 2024 年底淨現金高達 458.8 億港元，此次是逾一年半以來再度補充土地儲備。

屯門區土地成交情形也有變化，2016 年 - 2020 年樓面英呎價格常超過 6000 港元，2022 年 10 月臨近地塊降至 3,522 港元，此次海珠路地樓面尺價近三年後反彈約 9.6%。

全球房地產服務公司高力香港指出，香港政府推售中小型地皮、選址配套成熟地區，穩定供應同時提升市場承接力，此次屯門住宅地皮體現此策略。

市場對信及置業此番動作意義解讀為，隨著地產商對後市信心增加，此次交易恐成香港房市轉折點，帶動後市好轉。

世邦魏理仕香港估價及顧問服務部主管鄭亥延認為，港鐵屯門南延線將提升地皮吸引力，地價超出預期反映出開發商信心，市場情緒有望穩定，為房市帶來正面動力。

不過，香港房市成交量回升及庫存消化情況仍受關注。香港房屋局數據顯示，截至今年 6 月，未來三到四年一手私人住宅潛在供應約 10.1 萬夥，較高峰期回落。

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵分析指出，香港政府「一季一幅」推售安排有助於維持供應節奏，銀行貸款利息受資金流入推低拆息影響，減輕市民供款壓力，下半年美國若降息，料將進一步刺激入市意欲。