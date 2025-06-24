search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司EQT-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值74元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予EQT公司評價：積極樂觀22位、保持中立7位、保守悲觀1位。

EQT公司今(24日)收盤價為59.935元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.13%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EQT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
EQT公司60.26+1.50%

延伸閱讀



Empty