鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司EQT-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對EQT公司(EQT-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值74元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予EQT公司評價：積極樂觀22位、保持中立7位、保守悲觀1位。
EQT公司今(24日)收盤價為59.935元。近5日股價上漲3.33%，標普指數下跌0.13%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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