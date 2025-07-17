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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為18.27元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.98元下修至0.9元，其中最高估值1.24元，最低估值0.65元，預估目標價為18.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.24(1.24)1.62.62.99
最低值0.65(0.71)0.50.981.77
平均值0.92(0.95)1.111.752.24
中位數0.9(0.98)1.11.751.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值416.26億484.80億535.33億408.19億
最低值330.41億305.33億317.28億359.72億
平均值372.57億375.22億406.36億383.96億
中位數373.40億370.00億390.40億383.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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