鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至0.97元，預估目標價為18.95元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.97元，其中最高估值1.24元，最低估值0.65元，預估目標價為18.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.24(1.3)
|1.58
|2.57
|2.99
|最低值
|0.65(0.65)
|0.5
|0.98
|1.77
|平均值
|0.95(0.94)
|1.07
|1.7
|2.25
|中位數
|0.97(0.9)
|1.08
|1.77
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|412.38億
|480.28億
|529.91億
|408.19億
|最低值
|355.53億
|328.79億
|334.04億
|377.95億
|平均值
|376.48億
|378.41億
|412.68億
|393.07億
|中位數
|373.40億
|370.99億
|410.62億
|393.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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