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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至1.05元，預估目標價為28.01元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對貝殼－Ｗ(BEKE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元下修至1.05元，其中最高估值1.15元，最低估值0.89元，預估目標價為28.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.15(1.25)1.812.25
最低值0.89(0.92)0.971.09
平均值1.04(1.06)1.281.5
中位數1.05(1.07)1.261.56


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值172.98億210.16億249.67億
最低值142.05億146.84億163.62億
平均值160.47億181.89億204.49億
中位數159.94億182.05億200.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.54-0.07-0.170.710.50
營業收入102.11億125.21億90.10億109.78億129.86億

詳細資訊請看美股內頁：
貝殼－Ｗ(BEKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEKE

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