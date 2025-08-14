search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為7.85元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.9元，其中最高估值1.04元，最低估值0.54元，預估目標價為7.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.04(1.04)1.51.731.36
最低值0.54(0.54)0.670.720.79
平均值0.81(0.82)1.031.171.12
中位數0.9(0.88)1.031.211.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值223.12億450.71億910.44億0.00
最低值223.12億450.71億910.44億0.00
平均值223.12億450.71億910.44億0.00
中位數223.12億450.71億910.44億0.00

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.100.92-1.33-0.130.40
營業收入263.94億263.32億195.58億247.39億324.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAEG

相關行情

台股首頁我要存股
Aegon Ltd. - New York Shares7.43-0.13%

延伸閱讀



Empty