鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為7.85元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.9元，其中最高估值1.04元，最低估值0.54元，預估目標價為7.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.04(1.04)
|1.5
|1.73
|1.36
|最低值
|0.54(0.54)
|0.67
|0.72
|0.79
|平均值
|0.81(0.82)
|1.03
|1.17
|1.12
|中位數
|0.9(0.88)
|1.03
|1.21
|1.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|223.12億
|450.71億
|910.44億
|0.00
|最低值
|223.12億
|450.71億
|910.44億
|0.00
|平均值
|223.12億
|450.71億
|910.44億
|0.00
|中位數
|223.12億
|450.71億
|910.44億
|0.00
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|0.92
|-1.33
|-0.13
|0.40
|營業收入
|263.94億
|263.32億
|195.58億
|247.39億
|324.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為7.88元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至0.9元，預估目標價為7.70元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為7.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為7.35元
下一篇