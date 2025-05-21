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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為7.35元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值0.97元，最低估值0.61元，預估目標價為7.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.97(0.97)1.511.741.28
最低值0.61(0.61)0.70.771.08
平均值0.85(0.84)11.131.18
中位數0.88(0.86)0.971.061.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值199.76億403.52億815.11億118.44億
最低值111.66億113.91億116.15億118.44億
平均值155.71億258.71億465.63億118.44億
中位數155.71億258.71億465.63億118.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.100.92-1.33-0.130.40
營業收入263.94億263.32億195.58億247.39億324.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAEG

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