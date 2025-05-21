鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為7.35元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值0.97元，最低估值0.61元，預估目標價為7.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.97(0.97)
|1.51
|1.74
|1.28
|最低值
|0.61(0.61)
|0.7
|0.77
|1.08
|平均值
|0.85(0.84)
|1
|1.13
|1.18
|中位數
|0.88(0.86)
|0.97
|1.06
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|199.76億
|403.52億
|815.11億
|118.44億
|最低值
|111.66億
|113.91億
|116.15億
|118.44億
|平均值
|155.71億
|258.71億
|465.63億
|118.44億
|中位數
|155.71億
|258.71億
|465.63億
|118.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.10
|0.92
|-1.33
|-0.13
|0.40
|營業收入
|263.94億
|263.32億
|195.58億
|247.39億
|324.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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