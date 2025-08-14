鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-08-14 11:20

美國財長貝森特周三 (13 日) 接受《彭博資訊》訪問時呼籲禁止國會議員進行個股交易，這一表態將國會議員涉嫌利用職權進行股票交易的話題再次推向風口浪尖。

避險基金都羨慕！美財長籲斷「國會山股神」財路：將推動禁止國會議員股票交易（圖：Shutterstock）

美國政治媒體《Politico》報導，過去身為華爾街知名避險基金投資人的貝森特指出，看看國會議員們令人瞠目結舌的投資回報，眾議院和參議院的信譽令人質疑，像眾議員裴洛西、參議員 Ron Wyden，他們的投資回報連避險基金都會羨慕不已。

貝森特說：「美國人民應該獲得比這更好的。人們不應該來到華府致富，應該來為美國人民服務，這會降低人們對這個體系的信任，因為普通公民若這樣交易，美國證交會 (SEC) 會找上門來。」

貝森特並非近期首位倡導終止國會股票交易的知名人士。近幾個月，華府不少人都呼籲禁止此類行為且立法行動勢頭強勁。

美國國會共和黨領袖正努力應對兩黨共同推動的禁止國會議員交易個股舉措。此前眾院議長強生抵制佛州共和黨籍眾議員 Anna Paulina Luna 所提出 9 月就該禁令進行全體投票的計畫，這一決定遭到兩黨議員強烈反對，議員們在 8 月休會期間就不斷向眾院領導層表達擔憂。

今年上半年，兩黨議員也利用此事互相攻擊。今年 4 月，喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員 Marjorie Taylor Greene 被曝在川普宣布撤銷部分關稅政策前「精準抄底」大量股票交易，遭眾議院民主黨人猛烈抨擊。

去年 7 月 10 日，密蘇里州共和黨籍參議員 Joshua Hawley 就稱國會不應是賺錢的地方，國會議員不應利用獨有信息牟利，當時他聯合幾名兩黨議員公佈提案禁止國會議員進行股票交易，今年 4 月還將自己提出的禁止國會議員及其配偶進行股票交易的法案稱為「裴洛西法案」。

長期以來，美媒大量曝光國會議員涉嫌利用提前掌握的政策資訊搞內線交易，「國會山股神」的說法應運而生，甚至還有追蹤國會議員交易的股票 ETF，其中美國前眾院議長裴洛西最為著名，她的丈夫在股市精準投資，家族財富顯著增長，2023 年裴洛西家族投資報酬率高達 84.3%，財富從 2004 年的 4100 萬美元增長到 2023 年的 1.2 億美元，裴洛西則否認丈夫根據她分享的資訊進行股票交易。