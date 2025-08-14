鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-14 15:00

勞斯萊斯正站在能源變革與商業轉型的關鍵節點，並展現出強大的野心與潛力。該公司近期公佈戰略願景，押注小型模組化核反應器 (SMR) 未來，為 AI 提供動力。今年 6 月，勞斯萊斯獲政府支持興建該國首座 SMR。

核能+AI！勞斯萊斯豪賭兆元產值市場 劍指英國「市值王」寶座（圖：Shutterstock）

勞斯萊斯執行長 Tufan Erginbilgic 認為，憑藉相關交易，勞斯萊斯有潛力成為英國市值最高的公司。

核能作為低碳能源，挺核人士認為核能在發電、減排和減少化石燃料依賴上作用重大。SMR 相比傳統核電廠，佔地面積更小、更輕，商業化後建造成本更低、速度更快。

自 2022 年以來，AI 需求激增引發能源消耗擔憂，科技巨頭紛紛轉向核能，亞馬遜和谷歌去年簽署了在美國開發 SMR 的協議。

勞斯萊斯並非核能新手，長期為英國核潛艦提供反應堆，並累積了豐富技術經驗。Erginbilgic 表示，將此技術應用於陸地市場優勢明顯，SMR 體積小、建設週期短且成本可能隨機組推出而下降。

Erginbilgic 預估，2050 年全球對 SMR 需求達 400 座，每座造價 30 億美元，潛在市場規模超一兆美元，勞斯萊斯可望主導。

目前，勞斯萊斯已與捷克簽署興建六座 SMR 的協議，為英國開發三座，Google、微軟和 Meta 等科技企業也有合作意願。

但 SMR 技術仍在驗證階段，無成熟商用案例，外界擔憂資料中心及冷卻系統對供水造成壓力。

勞斯萊斯目前最大業務仍是飛機發動機，在寬體機發動機供應領域占主導，並打算進軍窄體機市場，該市場規模高達 1.6 兆美元，是寬體機的 9 倍。