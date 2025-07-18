鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為35.66元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4元上修至4.1元，其中最高估值6.02元，最低估值3.29元，預估目標價為35.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.02(6.02)
|5.54
|6.78
|5.2
|最低值
|3.29(3.29)
|4.14
|4.41
|5.2
|平均值
|4.53(4.42)
|4.62
|5.18
|5.2
|中位數
|4.1(4)
|4.4
|5.17
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|662.66億
|804.89億
|824.92億
|670.02億
|最低值
|566.43億
|587.27億
|599.45億
|670.02億
|平均值
|612.11億
|647.76億
|672.26億
|670.02億
|中位數
|612.33億
|633.61億
|660.88億
|670.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|1.70
|營業收入
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
|624.41億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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