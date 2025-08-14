鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為31.97元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.95元，其中最高估值1.06元，最低估值0.93元，預估目標價為31.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.27
|1.6
|1.56
|最低值
|0.93(0.95)
|1.06
|1.14
|1.56
|平均值
|0.96(0.98)
|1.15
|1.35
|1.56
|中位數
|0.95(0.97)
|1.14
|1.35
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.60億
|39.54億
|42.14億
|42.89億
|最低值
|35.26億
|37.29億
|39.37億
|42.89億
|平均值
|35.89億
|38.00億
|40.18億
|42.89億
|中位數
|35.82億
|37.87億
|39.73億
|42.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.13
|0.37
|0.53
|-0.70
|0.91
|營業收入
|22.56億
|26.89億
|31.77億
|31.75億
|33.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.CAE-US的目標價調升至31.97元，幅度約4.72%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為29.37元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.CAE-US的目標價調升至29.37元，幅度約4.01%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Informatica Inc - Class A(INFA-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為25.00元
下一篇