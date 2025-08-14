鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cae Inc.(CAE-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為31.97元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cae Inc.(CAE-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.95元，其中最高估值1.06元，最低估值0.93元，預估目標價為31.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.06(1.06)1.271.61.56
最低值0.93(0.95)1.061.141.56
平均值0.96(0.98)1.151.351.56
中位數0.95(0.97)1.141.351.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.60億39.54億42.14億42.89億
最低值35.26億37.29億39.37億42.89億
平均值35.89億38.00億40.18億42.89億
中位數35.82億37.87億39.73億42.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.130.370.53-0.700.91
營業收入22.56億26.89億31.77億31.75億33.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Cae Inc.(CAE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty