鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.45元，預估目標價為233.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.45元，其中最高估值8.64元，最低估值5.11元，預估目標價為233.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.64(8.64)
|6.42
|6.59
|6.14
|最低值
|5.11(5.11)
|5.42
|5.8
|6.14
|平均值
|5.85(5.82)
|5.79
|6.25
|6.14
|中位數
|5.45(5.35)
|5.72
|6.33
|6.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.03億
|33.06億
|36.15億
|37.60億
|最低值
|28.57億
|29.54億
|30.69億
|36.91億
|平均值
|30.41億
|32.03億
|34.08億
|37.26億
|中位數
|30.39億
|32.25億
|34.58億
|37.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.89
|7.19
|8.12
|6.56
|7.60
|營業收入
|22.92億
|23.34億
|26.39億
|28.24億
|29.61億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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