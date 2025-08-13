鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-13 11:03

中國常駐聯合國副代表耿爽周二（12 日）在安理會葉門問題公開會上發言，強調要維護紅海航道安全，推動葉門問題得到政治解決。

中方向胡塞發出呼籲，尊重各國商船紅海水域航行權利。（圖：Shutterstock）

據《新華社》報導，耿爽說，當前葉門政治僵局持續，安全形勢脆弱，人道危機嚴峻。以色列和葉門叛軍胡塞相互襲擊，紅海局勢依然緊張。國際社會應該共同努力，推動葉門問題早日得到政治解決，紅海局勢早日恢復和平穩定。

耿爽說，首先，要維護紅海航道安全。7 月，胡塞襲擊兩艘貨輪，造成人員傷亡，中方對此深表關切。中方呼籲胡塞尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止襲擾商業船隻。

耿爽表示，紅海水域的航道安全應當得到維護，包括船員在內的平民的安全應當得到保護。同時，葉門的主權、安全和領土完整也應當得到尊重。

耿爽指出，要積極推進和平進程。葉門問題最終要靠政治解決，根本出路在於對話談判。中方呼籲葉門衝突雙方恢復接觸，相向而行，為解決分歧展現最大誠意，為實現和解凝聚最大共識，為恢復和平作出最大努力。

耿爽還表示，要儘快緩解人道危機。葉門正經歷全球最嚴重糧食危機之一，婦女、兒童等脆弱群體的處境尤為艱難。國際社會應加大對葉門的人道援助，支持葉門發展經濟、改善民生，幫助葉門人民渡過難關。