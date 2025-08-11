search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊蘭科動物保健(ELAN-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為18.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對伊蘭科動物保健(ELAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.89元，其中最高估值0.91元，最低估值0.83元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.91(0.91)1.051.221.43
最低值0.83(0.83)0.9511.26
平均值0.88(0.87)0.981.131.33
中位數0.89(0.87)0.991.141.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.18億48.88億51.18億53.80億
最低值45.46億47.31億49.16億51.66億
平均值45.94億48.19億50.23億52.81億
中位數46.01億48.25億50.40億52.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.27-0.97-0.16-2.500.68
營業收入32.73億47.65億44.11億44.17億44.39億

詳細資訊請看美股內頁：
伊蘭科動物保健(ELAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSELAN

相關行情

台股首頁我要存股
伊蘭科動物保健16.67+1.15%

延伸閱讀



Empty