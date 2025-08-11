鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊蘭科動物保健(ELAN-US)EPS預估上修至0.89元，預估目標價為18.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對伊蘭科動物保健(ELAN-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.89元，其中最高估值0.91元，最低估值0.83元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.05
|1.22
|1.43
|最低值
|0.83(0.83)
|0.95
|1
|1.26
|平均值
|0.88(0.87)
|0.98
|1.13
|1.33
|中位數
|0.89(0.87)
|0.99
|1.14
|1.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.18億
|48.88億
|51.18億
|53.80億
|最低值
|45.46億
|47.31億
|49.16億
|51.66億
|平均值
|45.94億
|48.19億
|50.23億
|52.81億
|中位數
|46.01億
|48.25億
|50.40億
|52.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.27
|-0.97
|-0.16
|-2.50
|0.68
|營業收入
|32.73億
|47.65億
|44.11億
|44.17億
|44.39億
詳細資訊請看美股內頁：
伊蘭科動物保健(ELAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
