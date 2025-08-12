鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products IncIBP-US的目標價調升至238元，幅度約3.48%

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)提出目標價估值：中位數由230元上修至238元，調升幅度3.48%。其中最高估值290元，最低估值176元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Installed Building Products Inc評價：積極樂觀2位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Installed Building Products Inc今(12日)收盤價為252.775元。近5日股價上漲3.48%，標普指數上漲0.69%股價漲幅表現優於大盤。

