鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products IncIBP-US的目標價調升至225元，幅度約25%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)提出目標價估值：中位數由180元上修至225元，調升幅度25%。其中最高估值290元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Installed Building Products Inc評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Installed Building Products Inc今(11日)收盤價為257.87元。近5日股價上漲25%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset
