鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products Inc(IBP-US)EPS預估上修至10元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.5元上修至10元，其中最高估值10.85元，最低估值9.22元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.85(10.16)
|11.65
|11.7
|最低值
|9.22(8.73)
|9.68
|10.55
|平均值
|10.04(9.51)
|10.52
|11.13
|中位數
|10(9.5)
|10.38
|11.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.84億
|31.28億
|31.85億
|最低值
|28.01億
|26.33億
|29.10億
|平均值
|28.99億
|29.47億
|30.47億
|中位數
|28.92億
|30.03億
|30.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.27
|4.01
|7.74
|8.61
|9.10
|營業收入
|16.53億
|19.69億
|26.70億
|27.79億
|29.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Installed Building Products Inc(IBP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products IncIBP-US的目標價調升至225元，幅度約25%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為110.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為10.37元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為56.50元
下一篇