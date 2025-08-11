鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products Inc(IBP-US)EPS預估上修至10元，預估目標價為225.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.5元上修至10元，其中最高估值10.85元，最低估值9.22元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.85(10.16)11.6511.7
最低值9.22(8.73)9.6810.55
平均值10.04(9.51)10.5211.13
中位數10(9.5)10.3811.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.84億31.28億31.85億
最低值28.01億26.33億29.10億
平均值28.99億29.47億30.47億
中位數28.92億30.03億30.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.274.017.748.619.10
營業收入16.53億19.69億26.70億27.79億29.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Installed Building Products Inc(IBP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

