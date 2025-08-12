有望9月開源！華為正式發布AI推理創新技術UCM 這些晶片股迎來大利多

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-12 15:50

中國科技巨擘華為今 (12) 日在 2025 金融 AI 推理應用落地與發展論壇上正式發表 AI 推理創新技術 UCM(推理記憶資料管理器)，並打算在下月正式開源 UCM。

（圖：Shutterstock）

據了解，作為一款以 KV Cache 為中心的推理加速套件，UCM 融合了多類型緩存加速演算法工具，分級管理推理過程中產生的 KV Cache 記憶數據，可擴大推理上下文窗口，實現高吞吐、低時延的推理體驗，降低每 Token 推理成本。

華為計畫於 2025 年 9 月正式開源 UCM，屆時將在魔擎社區首發，後續逐步貢獻給業界主流推理引擎社區，並共享給業界所有 Share Everything(共享架構) 儲存廠商和生態夥伴。

華為這項 UCM 技術已率先在中國銀聯「客戶之聲」、「行銷策劃」與「辦公室助理」三大業務場景中，展開智慧金融 AI 推理加速應用試點，並已取得成果。

根據介紹，推理體驗直接關係到使用者與 AI 互動時的感受，包括回答問題的延遲、答案的準確度及複雜情境的推理能力等面向。

當前，隨著 AI 產業已從「追求模型能力的極限」轉向「追求推理體驗的最優化」，推理體驗直接關聯用戶滿意度、商業可行性等，成為衡量模型價值的黃金標尺。

短期看，華為今日發布的 AI 推理技術成果有直接催化 AI 應用端的商業化進程。推理環節是 AI 落地的「最後一公里」，技術突破將加速 AI 在金融、醫療、教育等垂直行業的滲透，相關應用類股如金融 IT、智慧醫療有望迎來利多。

隨著 AI 推理需求爆發，海光資訊的晶片產品在性價比與本土化適配上的優勢將進一步凸顯，業績成長潛力可望釋放。中長期來看，政策端「AI+」行動的推進、全球 AIGC 市場的高成長，以及 AI 應用對千行百業的效率重塑，將支撐相關類股估值與績效的持續提升。

分析師表示，投資人可重點關注兩類標的，一是「技術 + 場景」雙優勢企業：如完美世界 (AI + 遊戲)、春秋電子(AI + 智慧汽車)、美格智能(AI + 物聯網) 等已透過 AI 技術實現業績高成長的股市。