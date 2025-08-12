鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-12 16:30

‌



最新數據顯示，在亞太金融中心地位爭奪中，香港與新加坡競爭膠著的狀態逐漸開始清晰明朗，隨著得天獨厚的背靠中國優勢逐漸凸顯，香港後勁越來越足 ，開始把新加坡甩到身後。「

背靠中國優勢！香港金融後勁爆發 新加坡漸漸趕不上 專家直指兩大原因（圖：Shutterstock） ​

2025 年 3 月發布的全球金融中心指數（GFCI）第 37 期報告顯示，香港整體評分上升 11 分，繼續穩居全球金融中心第三位、亞太區首位，且對新加坡的領先優勢從上一期的 1 分大幅擴大至 10 分。

‌



這一顯著差距不僅體現在綜合排名上，更在具體金融業務領域拉開距離，光是今年香港 IPO 市場就迎來超過 43 家企業上市，融資額突破 1000 億港元，輕鬆超越新加坡並力壓紐約，登頂全球榜首。

這種懸殊對比引發業界對兩地發展前景的深度思考。一位長期在新加坡工作的上海金融從業者透露，儘管已具備移民新加坡條件，他仍選擇赴港購買保險，直言「新加坡文化融入困難且地域狹小缺乏安全感」，而香港因毗鄰中國更具親切感與穩定性。

這種個人選擇凸顯更深層的結構性差異，新加坡雖以人均 GDP 高著稱，但經濟高度依賴離岸空殼公司總部經濟，如海底撈等中資企業雖將總部註冊於此，實際業務仍紮根中國，隨著全球貿易衝突加劇，這類企業正加速回流香港。

此外，國際局勢的不確定性加劇了新加坡的戰略困境。作為中美共同重要貿易夥伴，新加坡試圖在中美間保持中立的「竹子外交」面臨嚴峻考驗。若貿易衝突升級，倒向任何一方都可能遭受經濟制裁或市場損失。

相較之下，香港憑藉中國優勢，作為連結中國與世界的超級聯繫人，在國家發展策略中承擔著不可取代的財富流通通道角色。