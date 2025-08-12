鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為188.00元

search icon



Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為188.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.89元，其中最高估值5.31元，最低估值4.35元，預估目標價為188.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.31(5.31)6.467.275.59
最低值4.35(4.35)4.634.834.62
平均值4.87(4.81)5.585.85.21
中位數4.89(4.81)5.75.715.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.91億20.68億23.50億16.34億
最低值12.36億16.19億14.67億13.85億
平均值15.88億18.79億19.25億15.10億
中位數16.15億19.22億18.98億15.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.713.843.66-2.432.87
營業收入10.14億13.00億13.17億12.19億11.14億

詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty