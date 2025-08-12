鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為188.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.81元上修至4.89元，其中最高估值5.31元，最低估值4.35元，預估目標價為188.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.31(5.31)
|6.46
|7.27
|5.59
|最低值
|4.35(4.35)
|4.63
|4.83
|4.62
|平均值
|4.87(4.81)
|5.58
|5.8
|5.21
|中位數
|4.89(4.81)
|5.7
|5.71
|5.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.91億
|20.68億
|23.50億
|16.34億
|最低值
|12.36億
|16.19億
|14.67億
|13.85億
|平均值
|15.88億
|18.79億
|19.25億
|15.10億
|中位數
|16.15億
|19.22億
|18.98億
|15.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.71
|3.84
|3.66
|-2.43
|2.87
|營業收入
|10.14億
|13.00億
|13.17億
|12.19億
|11.14億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
