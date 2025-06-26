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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為189.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.52元上修至4.59元，其中最高估值4.93元，最低估值4.15元，預估目標價為189.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.93(4.93)6.466.436.34
最低值4.15(4.15)4.364.624.68
平均值4.57(4.55)5.235.435.28
中位數4.59(4.52)5.065.335.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.50億20.48億21.29億15.97億
最低值12.36億16.02億14.46億14.44億
平均值15.27億17.61億18.05億15.21億
中位數15.38億17.29億17.65億15.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.713.843.66-2.432.87
營業收入10.14億13.00億13.17億12.19億11.14億

詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNV

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