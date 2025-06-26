鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為189.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.52元上修至4.59元，其中最高估值4.93元，最低估值4.15元，預估目標價為189.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.93(4.93)
|6.46
|6.43
|6.34
|最低值
|4.15(4.15)
|4.36
|4.62
|4.68
|平均值
|4.57(4.55)
|5.23
|5.43
|5.28
|中位數
|4.59(4.52)
|5.06
|5.33
|5.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.50億
|20.48億
|21.29億
|15.97億
|最低值
|12.36億
|16.02億
|14.46億
|14.44億
|平均值
|15.27億
|17.61億
|18.05億
|15.21億
|中位數
|15.38億
|17.29億
|17.65億
|15.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.71
|3.84
|3.66
|-2.43
|2.87
|營業收入
|10.14億
|13.00億
|13.17億
|12.19億
|11.14億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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