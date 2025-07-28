鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為30.78元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.63元，其中最高估值0.91元，最低估值0.4元，預估目標價為30.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.91(0.91)
|1.82
|3
|2.72
|最低值
|0.4(0.46)
|1.1
|1.82
|2.5
|平均值
|0.62(0.63)
|1.48
|2.32
|2.61
|中位數
|0.63(0.65)
|1.49
|2.26
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|119.48億
|138.46億
|153.08億
|151.61億
|最低值
|115.86億
|124.00億
|139.14億
|151.61億
|平均值
|117.72億
|132.55億
|146.84億
|151.61億
|中位數
|117.57億
|132.53億
|146.91億
|151.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.16
|4.19
|4.46
|1.66
|營業收入
|102.19億
|127.61億
|161.28億
|172.86億
|132.46億
詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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