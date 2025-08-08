search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.98元上修至3.09元，其中最高估值4.3元，最低估值2.05元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.3(4.3)5.47.57.7
最低值2.05(2.05)1.881.23.63
平均值3.06(3)3.684.545.13
中位數3.09(2.98)3.613.844.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值326.20億350.00億296.08億280.75億
最低值241.43億235.98億248.35億280.75億
平均值270.33億271.80億268.24億280.75億
中位數267.39億263.80億272.86億280.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.723.3914.288.290.91
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

