鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2.37元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.37元，其中最高估值3.31元，最低估值1.31元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.31(3.31)
|5.4
|7.51
|5.65
|最低值
|1.31(1.31)
|1.39
|1.34
|3.63
|平均值
|2.44(2.3)
|3.42
|4.39
|4.45
|中位數
|2.37(2.24)
|3.59
|4.55
|4.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|326.20億
|350.00億
|290.48億
|280.75億
|最低值
|230.47億
|236.44億
|248.35億
|280.75億
|平均值
|269.27億
|271.93億
|267.42億
|280.75億
|中位數
|267.76億
|265.14億
|272.92億
|280.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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