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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2.24元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.24元，其中最高估值3.31元，最低估值1.31元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.31(3.31)5.47.515.65
最低值1.31(1.31)1.391.344.07
平均值2.3(2.27)3.44.394.86
中位數2.24(2.13)3.54.554.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值326.20億350.00億290.48億
最低值230.47億236.44億248.35億
平均值268.29億271.79億267.42億
中位數267.76億265.27億272.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.723.3914.288.290.91
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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