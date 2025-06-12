鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村WYNN-US的目標價調升至105元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對永利度假村(WYNN-US)提出目標價估值：中位數由101.5元上修至105元，調升幅度3.45%。其中最高估值122元，最低估值83元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予永利度假村評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。
永利度假村今(12日)收盤價為87.52元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.86%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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