鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.66元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.7元上修至-0.66元，其中最高估值-0.49元，最低估值-1.21元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.49(-0.49)
|0.4
|0.7
|1.32
|最低值
|-1.21(-0.97)
|-0.51
|0.39
|0.77
|平均值
|-0.74(-0.71)
|-0.08
|0.53
|1.05
|中位數
|-0.66(-0.7)
|-0.09
|0.52
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.62億
|16.61億
|20.84億
|25.34億
|最低值
|12.48億
|15.03億
|17.62億
|20.36億
|平均值
|12.56億
|15.62億
|19.34億
|23.08億
|中位數
|12.58億
|15.45億
|19.49億
|23.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.49
|-1.75
|-1.97
|-1.73
|-4.60
|營業收入
|1.88億
|2.58億
|3.21億
|5.32億
|6.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
