鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.66元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.7元上修至-0.66元，其中最高估值-0.49元，最低估值-1.21元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.49(-0.49)0.40.71.32
最低值-1.21(-0.97)-0.510.390.77
平均值-0.74(-0.71)-0.080.531.05
中位數-0.66(-0.7)-0.090.521.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.62億16.61億20.84億25.34億
最低值12.48億15.03億17.62億20.36億
平均值12.56億15.62億19.34億23.08億
中位數12.58億15.45億19.49億23.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.49-1.75-1.97-1.73-4.60
營業收入1.88億2.58億3.21億5.32億6.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEM

