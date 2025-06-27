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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至67.5元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67.5元，調升幅度3.85%。其中最高估值75元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Tempus AI, Inc. Class A今(27日)收盤價為68.3135元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲2.68%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TEM市場預估目標價

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Tempus AI, Inc. Class A67.7-0.94%

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