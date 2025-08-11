鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為451.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.19元，其中最高估值3.31元，最低估值-1.55元，預估目標價為451.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.31(3.31)17.3732.5134.46
最低值-1.55(-1.55)-7.466.349.91
平均值0.93(0.84)5.7712.9717.14
中位數1.19(1.14)5.9511.5215.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.89億74.16億105.95億131.49億
最低值28.74億34.20億49.66億57.84億
平均值34.67億48.64億64.01億78.48億
中位數34.79億47.69億60.83億74.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

