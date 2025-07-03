鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為43.80元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.94元下修至2.9元，其中最高估值3.61元，最低估值2.28元，預估目標價為43.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.61(3.61)
|3.89
|5.37
|6.12
|最低值
|2.28(2.28)
|1.7
|2.43
|3.67
|平均值
|2.87(2.88)
|2.88
|4.01
|4.64
|中位數
|2.9(2.94)
|2.94
|4.21
|4.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|388.48億
|396.19億
|420.96億
|362.38億
|最低值
|311.12億
|295.50億
|307.99億
|347.33億
|平均值
|346.29億
|346.01億
|365.11億
|354.86億
|中位數
|340.60億
|349.70億
|360.22億
|354.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.11
|2.21
|5.02
|4.70
|3.45
|營業收入
|183.87億
|312.12億
|448.10億
|363.73億
|370.00億
詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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