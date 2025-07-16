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鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估下修至2.88元，預估目標價為43.83元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.88元，其中最高估值3.57元，最低估值2.13元，預估目標價為43.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.57(3.57)3.895.376.12
最低值2.13(2.13)1.282.453.67
平均值2.84(2.86)2.813.94.64
中位數2.88(2.93)2.874.074.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值388.48億396.19億420.96億362.38億
最低值310.68億294.71億306.24億347.33億
平均值346.45億344.83億365.11億354.86億
中位數339.37億351.91億360.22億354.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.112.215.024.703.45
營業收入183.87億312.12億448.10億363.73億370.00億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSU

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