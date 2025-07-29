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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - UnitBEP-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值37元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Brookfield Renewable Partners LP - Unit評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀2位。

Brookfield Renewable Partners LP - Unit今(29日)收盤價為27.24元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲1.33%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股BEP市場預估目標價

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