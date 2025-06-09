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鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.02元，其中最高估值4.54元，最低估值1.38元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.54(4.54)8.119.9311.88
最低值1.38(1.38)1.681.82.21
平均值2.14(2.12)2.954.065.34
中位數2.02(1.98)2.673.374.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值271.85億292.85億321.08億359.60億
最低值242.24億261.55億294.43億324.68億
平均值259.47億282.71億310.09億336.49億
中位數260.36億285.03億310.77億330.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-8.12-3.090.641.372.74
營業收入18.61億62.68億166.81億227.49億231.56億

詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLYV

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