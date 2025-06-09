鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為165.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.02元，其中最高估值4.54元，最低估值1.38元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.54(4.54)
|8.11
|9.93
|11.88
|最低值
|1.38(1.38)
|1.68
|1.8
|2.21
|平均值
|2.14(2.12)
|2.95
|4.06
|5.34
|中位數
|2.02(1.98)
|2.67
|3.37
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|271.85億
|292.85億
|321.08億
|359.60億
|最低值
|242.24億
|261.55億
|294.43億
|324.68億
|平均值
|259.47億
|282.71億
|310.09億
|336.49億
|中位數
|260.36億
|285.03億
|310.77億
|330.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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