鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 08:00

‌



日本內閣府最新人口統計數據顯示，2024 年日本總人口 (含在日外國人) 降至 1.2433 億人，較 2023 年減少 55.45 萬，降幅達 0.44%。若剔除約 377 萬外籍居民，日本本土人口跌破 1.2065 億，年減 90.8 萬，創下自 1968 年有紀錄以來的歷史新低。這一數字標誌著日本已經連 16 年人口負成長，且 2023 年曾出現 0.75% 的二戰後最大跌幅。

危機持續惡化！日本人口連16年負成長 東京為何成為唯一成長一級行政區？（圖：Shutterstock） ​

《第一財經》報導，日本人口結構失衡加劇社會隱憂，當前日本 65 歲以上老年人口佔比攀升至 29.6%，約 3569.3 萬人，15-64 歲勞動年齡人口持續萎縮至 7123.5 萬，佔比 59%。

‌



日本這種「超老化」態勢引發全球關注，美國企業家馬斯克示警說：「日本每年近百萬人口流失始於半個世紀前，AI 或是唯一出路。」

專家預測，若維持現有趨勢，2026 年日本本土人口將跌破 1.2 億關口。

地域分化呈現極端反差。在全國 47 個一級行政區中，光是東京都達到 0.13% 的人口正成長，最新常住人口突破 1400 萬，穩居首位，之後是神奈川縣的 920 萬、大阪的 877 萬構成第二梯隊，而鳥取縣等偏遠地區人口已不足 54 萬，秋田縣更以 1.84% 的跌幅成為衰退最嚴重區域。

分析人士認為，奧運設施再利用政策與育兒支持措施形成人口虹吸效應，東京都政府 2025 年度 9.158 兆日元預算中，逾 7000 億日元專項用於兒童照護及教育。

外籍人口逆勢成長成雙面刃。2024 年在日外國人總數達 377 萬，較年增 10.5% 至 35 萬，連 3 年刷新紀錄，其中永住者 91.8 萬佔比最高，中國（23.2%）、越南（16.8%）、韓國（10.9%）為三大來源國。

值得注意的是，外國遊客人數亦超越疫情前水平，全年超 3300 萬人次，推動旅遊業成為經濟支柱，但人口流動呈現高度集中特徵，東京、大阪等五地聚集全國過半外籍居民，就連鳥取縣等人口稀少地區也出現約 7000 名外國人定居。

針對移民問題，日本民眾態度呈現兩極化，既有對獎學金資源競爭的抱怨，也有對犯罪率與稻米漲價的指責。

今年參議院改選，右翼政黨「參政黨」借「日本優先，口號在參院選舉中異軍突起，三年間議席數從 2 席飆升至 14 席。政府因應措施相對滯後，儘管近期成立跨部門「外國人共生推進室」，但地方知事會議通過的《青森宣言》仍強調需制定多元文化共存基本法，要求在職業准入、財政支持等方面建立系統性框架。

人口學家三瀬実教授警告：「全球已開發經濟體正激烈爭奪優質勞動力，日本若繼續維持低工資水平且缺乏有效引才政策，將在國際競爭中陷入被動。」