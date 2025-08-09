search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.27元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.27元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.43元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.2(-0.17)0.110.160.44
最低值-0.43(-0.43)-0.210.10.32
平均值-0.31(-0.33)-0.090.130.38
中位數-0.27(-0.36)-0.140.130.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.08億10.60億12.58億16.16億
最低值5.71億7.16億10.24億14.56億
平均值5.83億8.88億11.67億15.36億
中位數5.82億8.81億11.70億15.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.31-0.56-0.29-0.38-0.38
營業收入0.006,224萬2.11億2.45億4.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

