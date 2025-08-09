鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.27元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.36元上修至-0.27元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.43元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.2(-0.17)
|0.11
|0.16
|0.44
|最低值
|-0.43(-0.43)
|-0.21
|0.1
|0.32
|平均值
|-0.31(-0.33)
|-0.09
|0.13
|0.38
|中位數
|-0.27(-0.36)
|-0.14
|0.13
|0.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.08億
|10.60億
|12.58億
|16.16億
|最低值
|5.71億
|7.16億
|10.24億
|14.56億
|平均值
|5.83億
|8.88億
|11.67億
|15.36億
|中位數
|5.82億
|8.81億
|11.70億
|15.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.31
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|營業收入
|0.00
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
