鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至42.5元，幅度約13.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至42.5元，調升幅度13.33%。其中最高估值55元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(6日)收盤價為44.46元。近5日股價下跌13.33%，標普指數下跌0.94%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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