鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.58元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.58元，其中最高估值6.82元，最低估值6.34元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.82(6.95)8.39.31
最低值6.34(6.46)6.977.75
平均值6.59(6.69)7.528.56
中位數6.58(6.7)7.58.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值59.17億65.99億72.85億
最低值57.93億62.13億69.16億
平均值58.77億64.57億70.56億
中位數58.84億64.65億70.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.453.503.974.546.47
營業收入23.98億34.64億40.15億46.32億53.73億

詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

