鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.58元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.58元，其中最高估值6.82元，最低估值6.34元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.82(6.95)
|8.3
|9.31
|最低值
|6.34(6.46)
|6.97
|7.75
|平均值
|6.59(6.69)
|7.52
|8.56
|中位數
|6.58(6.7)
|7.5
|8.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.17億
|65.99億
|72.85億
|最低值
|57.93億
|62.13億
|69.16億
|平均值
|58.77億
|64.57億
|70.56億
|中位數
|58.84億
|64.65億
|70.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.45
|3.50
|3.97
|4.54
|6.47
|營業收入
|23.98億
|34.64億
|40.15億
|46.32億
|53.73億
詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
