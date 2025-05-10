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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.73元，預估目標價為184.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元下修至6.73元，其中最高估值7.28元，最低估值6.45元，預估目標價為184.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.28(7.28)8.359.11
最低值6.45(6.46)6.87.48
平均值6.76(6.83)7.658.4
中位數6.73(6.85)7.618.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值59.45億66.10億70.44億
最低值57.85億62.04億67.70億
平均值58.43億63.65億69.05億
中位數58.39億63.77億69.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.453.503.974.546.47
營業收入23.98億34.64億40.15億46.32億53.73億

詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTXRH

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