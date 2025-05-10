鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至6.73元，預估目標價為184.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.85元下修至6.73元，其中最高估值7.28元，最低估值6.45元，預估目標價為184.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.28(7.28)
|8.35
|9.11
|最低值
|6.45(6.46)
|6.8
|7.48
|平均值
|6.76(6.83)
|7.65
|8.4
|中位數
|6.73(6.85)
|7.61
|8.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.45億
|66.10億
|70.44億
|最低值
|57.85億
|62.04億
|67.70億
|平均值
|58.43億
|63.65億
|69.05億
|中位數
|58.39億
|63.77億
|69.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.45
|3.50
|3.97
|4.54
|6.47
|營業收入
|23.98億
|34.64億
|40.15億
|46.32億
|53.73億
詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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