鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調升至84.5元，幅度約5.62%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至84.5元，調升幅度5.62%。其中最高估值100元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有46位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀32位、保持中立10位、保守悲觀4位。

Block, Inc. Class A今(8日)收盤價為76.85元。近5日股價下跌5.62%，標普指數上漲0.01%股價波動與大盤表現同步。

