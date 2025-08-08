鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調升至84.5元，幅度約5.62%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至84.5元，調升幅度5.62%。其中最高估值100元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有46位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀32位、保持中立10位、保守悲觀4位。
Block, Inc. Class A今(8日)收盤價為76.85元。近5日股價下跌5.62%，標普指數上漲0.01%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 納入標普500機會又來了！若派拉蒙遭剔除 Robinhood或AppLovin可望雀屏中選
- 〈財報〉Robinhood Q2業績亮眼 延續強勁動能 平台總資產近翻倍
- 波動性恐是關鍵！Robinhood股價節節上升 何時能納入標普？
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調升至79.5元，幅度約3.25%
下一篇