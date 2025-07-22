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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Block, Inc. Class AXYZ-US的目標價調升至79.5元，幅度約3.25%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Block, Inc. Class A(XYZ-US)提出目標價估值：中位數由77元上修至79.5元，調升幅度3.25%。其中最高估值92.5元，最低估值35元。

綜合評級 - 共有46位分析師給予Block, Inc. Class A評價：積極樂觀33位、保持中立9位、保守悲觀4位。

Block, Inc. Class A今(22日)收盤價為78.32元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股XYZ市場預估目標價

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