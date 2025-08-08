search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：派克漢尼汾PH-US的目標價調升至800元，幅度約3.9%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對派克漢尼汾(PH-US)提出目標價估值：中位數由770元上修至800元，調升幅度3.9%。其中最高估值880元，最低估值575元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予派克漢尼汾評價：積極樂觀18位、保持中立6位、保守悲觀1位。

派克漢尼汾今(8日)收盤價為725.36元。近5日股價下跌3.9%，標普指數上漲0.01%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股PH市場預估目標價

派克漢尼汾725.36+4.05%

