方舟「木頭姐」加碼輝達與基因股！減碼醫療與航太、重塑AI與生技佈局
鉅亨網編譯莊閔棻
由「木頭姐」Cathie Wood 領軍的方舟投資（ARK）於週二（22 日）公布最新 ETF 交易報告，顯示其策略性轉移資金，重點押注於 AI 與生物科技領域，同時調整對醫療與航太產業的投資比重。
交易報告顯示，方舟專注於太空與創新科技的 ARKX ETF(ARKX-US) 當日大舉買入輝達 (NVDA-US) 11,973 股，總價值約 205 萬美元，顯示方舟持續投資於 AI 和圖形處理技術領域領先的公司。
同日，方舟生物基因科技創新 ETF (ARKG-US) 也大手筆買入生物科技公司伊魯米納 (ILMN-US) 31,265 股，總值近 298 萬美元，凸顯了方舟對生技領域的持續興趣，尤其是對基因組學創新公司的關注。
此外，方舟金融科技創新 ETF(ARKF-US) 還以 96,275 美元，買入 Ibotta (IBTA-US) 2,517 股。雖為少量投資，但顯示方舟持續關注新興金融科技市場。
方舟減碼衛士健康：精準醫療股退居二線
在減碼方面，方舟生物基因科技創新 ETF 出售了衛士健康 (GH-US) 共 68,228 股，市值超過 311 萬美元，顯示方舟繼續拋售精準腫瘤公司股票。
專家認為，方舟減少在衛士健康的持股的決定，可能是重新平衡投資組合或將資本重新分配到其他機會的策略性措施。
在航空航太領域，方舟旗下 ARKX ETF 則賣出美國私營航空航天製造商 Rocket Lab USA (RKLB-US) 大部分股份，共計 43,481 股，總值約 205 萬美元。
專家表示，此次撤資符合方舟的銷售模式，可能反映了其對航太產業近期前景或 Rocket Lab 具體表現的評估。
總體而言，從 7 月 22 日的交易可以看出，方舟正透過積極調整 ETF 組合來強化在 AI 與基因科技的投資佈局，同時從精準健康和航空航天領域的特定公司撤資。
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