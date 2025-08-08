search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估上修至5.75元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.75元，其中最高估值5.88元，最低估值5.33元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.88(5.87)6.757.77
最低值5.33(5.35)5.76.35
平均值5.69(5.62)6.377.21
中位數5.75(5.63)6.57.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值29.63億31.99億34.56億
最低值28.55億29.90億32.75億
平均值29.26億30.92億33.66億
中位數29.43億31.02億33.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.593.156.086.455.76
營業收入19.83億27.69億30.71億28.74億29.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

