鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估上修至5.75元，預估目標價為144.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.75元，其中最高估值5.88元，最低估值5.33元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.88(5.87)
|6.75
|7.77
|最低值
|5.33(5.35)
|5.7
|6.35
|平均值
|5.69(5.62)
|6.37
|7.21
|中位數
|5.75(5.63)
|6.5
|7.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.63億
|31.99億
|34.56億
|最低值
|28.55億
|29.90億
|32.75億
|平均值
|29.26億
|30.92億
|33.66億
|中位數
|29.43億
|31.02億
|33.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|3.15
|6.08
|6.45
|5.76
|營業收入
|19.83億
|27.69億
|30.71億
|28.74億
|29.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
