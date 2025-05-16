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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.15元下修至6.02元，其中最高估值6.65元，最低估值5.65元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.65(6.65)7.67.82
最低值5.65(5.86)6.47.82
平均值6.08(6.23)6.917.82
中位數6.02(6.15)6.787.82


市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值31.82億34.40億34.93億
最低值28.45億30.73億34.93億
平均值30.26億32.25億34.93億
中位數30.37億32.39億34.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.593.156.086.45
營業收入19.83億27.69億30.71億28.74億

詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWMS

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