鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.15元下修至6.02元，其中最高估值6.65元，最低估值5.65元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.65(6.65)
|7.6
|7.82
|最低值
|5.65(5.86)
|6.4
|7.82
|平均值
|6.08(6.23)
|6.91
|7.82
|中位數
|6.02(6.15)
|6.78
|7.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.82億
|34.40億
|34.93億
|最低值
|28.45億
|30.73億
|34.93億
|平均值
|30.26億
|32.25億
|34.93億
|中位數
|30.37億
|32.39億
|34.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.59
|3.15
|6.08
|6.45
|營業收入
|19.83億
|27.69億
|30.71億
|28.74億
詳細資訊請看美股內頁：
Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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