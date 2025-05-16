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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems IncWMS-US的目標價調降至135元，幅度約5.59%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)提出目標價估值：中位數由143元下修至135元，調降幅度5.59%。其中最高估值165元，最低估值130元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Advanced Drainage Systems Inc評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Advanced Drainage Systems Inc今(16日)收盤價為117.93元。近5日股價上漲5.59%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股WMS市場預估目標價

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Advanced Drainage Systems Inc117.54-3.40%

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