鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 08:30

中國 A 股市場周四 (7 日) 呈分化走勢，上證指數延續強勢表現，收盤上漲 0.16% 報 3639.67 點，再度刷新年內新高，科創 50、深證成指及創業板指則呈震盪整理態勢，但滬深兩市合計成交額達 1.83 兆元，較前一交易日增加 915 億元，顯示市場交投活躍度持續升溫。

滬指續創今年高 攻勢能否持續？專家：3500點跳空缺口成關鍵 短期波動但長期看漲（圖：Shutterstock）

技術面顯示，滬指周四收出「小陽星」，深證成指則以「小陰星」作收。針對市場關注的「十字星」變盤信號，業內機構存在分歧判斷。

部分券商投顧認為，當前量能呈現溫和放大特徵，屬於上漲中繼形態的概率較大，後市或出現兩種演繹路徑。一是短期調整後於下周初重拾升勢，其次則是今 (8) 日延續漲勢後於 3674 點前期高點附近再度蓄勢。

博時基金分析指出，兩融餘額周二 (5 日) 突破 2 兆人民幣大關口後，隔日續創新高，反映市場風險偏好保持高位。儘管新舊動能轉換過程中有效需求仍面臨壓力，但部分行業利潤出現好轉跡象，在政策底明確的背景下，槓桿資金持續推動成交量攀升，市場有望中期抬升。

廣發證券首席投資顧問趙愚睿強調，當前兩融餘額佔流通市值比例僅 2.31%，槓桿風險處於可控範圍。股權風險溢價顯示主要指數配置價值優於歷史 90% 時段，保險資金借道 ETF 月均增倉 300 億元，加上滬指 3536 點與月線形成的雙重支撐，指數下行空間有限。雖然短期突破前高機率不高，但若大宗商品、科技及軍工類股形成共振，今年第三季衝擊 3674 點仍存可能。

路博邁基金指出，8 月市場正處於「估值搶先、基本面追趕」的關鍵時刻，槓桿資金與情緒指標已回升至去年「924」政策底以來高位。短期須警惕半年報內需族群數據修正帶來的波動，但 8 月底情緒有望提前企穩，建議投資者關注券商、科技及高股息族群採取「三向策略」配置，即上游大宗商品（30%）、海外需求鏈（30%）及未來產業（40%），重點佈局半導體、AI、新能源等戰略性賽道。