鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.33元，其中最高估值10.5元，最低估值9.17元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.5(10.53)12.512.35
最低值9.17(9.17)11.2511.75
平均值9.59(9.76)11.7912.05
中位數9.33(9.5)11.712.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值76.37億82.05億84.96億
最低值70.28億73.08億84.96億
平均值72.44億77.09億84.96億
中位數71.23億76.25億84.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2023.3010.5310.0510.57
營業收入77.88億62.27億67.73億77.32億82.78億

詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty