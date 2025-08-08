鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為127.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.33元，其中最高估值10.5元，最低估值9.17元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.5(10.53)
|12.5
|12.35
|最低值
|9.17(9.17)
|11.25
|11.75
|平均值
|9.59(9.76)
|11.79
|12.05
|中位數
|9.33(9.5)
|11.7
|12.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|76.37億
|82.05億
|84.96億
|最低值
|70.28億
|73.08億
|84.96億
|平均值
|72.44億
|77.09億
|84.96億
|中位數
|71.23億
|76.25億
|84.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.20
|23.30
|10.53
|10.05
|10.57
|營業收入
|77.88億
|62.27億
|67.73億
|77.32億
|82.78億
詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
