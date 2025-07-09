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鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至10.1元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Financial Group Inc(AFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元下修至10.1元，其中最高估值10.53元，最低估值9.17元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.53(10.53)12.512.35
最低值9.17(9.17)11.2511.75
平均值9.89(10.05)11.812.05
中位數10.1(10.3)11.712.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值74.93億80.36億75.66億
最低值69.70億73.08億75.66億
平均值71.56億75.60億75.66億
中位數71.17億74.58億75.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2023.3010.5310.0510.57
營業收入77.88億62.27億67.73億77.32億82.78億

詳細資訊請看美股內頁：
American Financial Group Inc(AFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFG

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